San Marino Junior Cup U12: venerdì le semifinali

Con la disputa dei quarti di finale, si avvia alla conclusione la San Marino Junior Cup 2019, evento che ha portato sul Titano questa settimana i migliori under 12 d’Europa. Sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio, a centrare la qualificazione al penultimo atto del torneo sono state, in campo femminile, la serba Alexandra Djokic (6-0 6-0 alla Fratila) e Aurora Nosei (7-6 6-4 alla Zeltina) nella parte alta del tabellone. Nella parte bassa, bene la tedesca Hanna Resch e la slovacca Vanessa Novakova, vittoriose rispettivamente su bielorussa Kuharenko (6-3 6-0) e Vittoria Zorzi (6-1 6-1).

Nel singoalre maschile, a giocarsi un posto in finale saranno nella parte alta Federico Cina e Raffaele Ciurnelli, che nei quarti hanno eliminato rispettivamente il francese Sborowski (6-4 6-4) e Alex Guidi (6-1 6-2). La semifinale “bassa” vedrà invece opposti il tedesco Samuel Braun (6-4 4-6 7-5 a Basile) e il rumeno Carteputreda (6-0 6-0 a Cadeddu).

Nei giorni scorsi sono scesi in campo anche gli atleti di casa. Semaforo rosso per Silvia Alletti e Mattia Muraccini, sconfitti rispettivamente da Maria Stella Musarra (7-5 6-3) e dal qualificato Giulio Casucci (6-2 6-3). In campo femminile, stop anche per Sveva Pansica, allieva della Scuola Federale di San Marino, sconfitta dalla bielorussa Kuharenko al termine di un match molto combattuto (7-5 6-4 lo score in favore della tennista dell’est).