Picchione-Bertuccioli raggiungono la finale in doppio nel Future ITF di Kiryat Shmona

Gli allievi della San Marino Tennis Academy protagonisti sino in fondo nel torneo Itf Men’s Future israeliano di Kiryat Shmona (15.000 dollari, cemento).

Andrea Picchione e Federico Bertuccioli hanno infatti raggiunto la finale in doppio: dopo i successi per 6-3 6-3 al primo turno sugli israeliani Elbaz-Zemel e per 7-5 6-2 nei quarti sugli altri padroni di casa Sarouk-Simon, i due giocatori seguiti da coach Giorgio Galimberti n semifinale si sono aggiudicati per 6-4 6-4 il derby tricolore con Alessandro Bega e Francesco Vilardo, seconda testa di serie.

Nel match che assegna il titolo l’aquilano e il pesarese, entrambi classe 1998, sfidano la coppia formata dall’ucraino Marat Deviatiarov e dal giapponese Takuto Niki, numero uno del tabellone.

Per quanto riguarda il singolare nel torneo israeliano, Andrea Picchione era stato sconfitto all’esordio per 6-2 7-5 proprio da Deviatiarov, mentre si era fermato nelle qualificazioni Federico Bertuccioli, cedendo per 1-6 7-6(2)

10/2 all’australiano James Ibrahim.

Alessandro Giuliani