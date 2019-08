Martedì sera gara3 della semifinale play off tra San Marino e Nettuno City

Domani (martedì) è in programma gara3 della serie di semifinale playoff tra San Marino Baseball e Nettuno City (ingresso a 10 euro, ridotto a 8, abbonamenti validi). La partita inizierà alle ore 20.30 nell’impianto di Serravalle. Stesso orario per le eventuali altre partite della serie, gara4 di mercoledì a San Marino e gara5 di sabato allo Steno Borghese.

PRESENTE L’ECCELLENTISSIMA REGGENZA E IL SEGRETARIO ALLO SPORT. Il San Marino Baseball è lieto di annunciare che alla partita saranno presenti i due Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Nicola Selva e Michele Muratori, e il Segretario di Stato allo sport, Marco Podeschi.

DRUDI PERFORMANCE CONSEGNERÀ ALLA SQUADRA UN CASCHETTO DISEGNATO PER L’OCCASIONE. Nel prepartita Aldo Drudi, titolare di Drudi Performance, consegnerà al San Marino Baseball un caschetto disegnato per l’occasione che richiama la nuova linea 2019 della squadra.

PRIMO LANCIO DI PAOLO BINDI (SPECIAL OLYMPICS). A gara3 di domani sera sarà presente allo stadio una rappresentanza di atleti di Special Olympics San Marino che ha partecipato ai Mondiali di Abu Dhabi dello scorso marzo. Assieme alla Presidente Barbara Frisoni, saranno a Serravalle Omar Santini (nuoto, bronzo nei 25 metri dorso), Elia Gasperoni (nuoto, ottavo nei 25 metri dorso), Paolo Bindi (atletica, oro nel giavellotto e bronzo nei 100 metri) e Nicholas Frassini (bowling, bronzo nel singolo). Il primo lancio sarà effettuato da PAOLO BINDI. Special Olympics è un programma di allenamento sportivo per bambini, ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva. A San Marino ci sono 65 tra bambini, ragazzi e ragazze che frequentano nove discipline in collaborazione con le Federazioni e con la Federazione sammarinese sport speciali. Come per tutti gli atleti ad alto livello, ogni quattro anni ci sono i mondiali: si tratta degli Special Olympics World Games, ai quali partecipano ben 10mila atleti. Quattro anni fa la delegazione sammarinese era a Los Angeles con 12 atleti che si sono distinti portando a casa anche medaglie d’oro. Quest’anno a marzo 14 atleti hanno rappresentato la Repubblica ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, accompagnati dalla loro Presidente e per l’occasione capo delegazione, Barbara Frisoni.

AREA HOSPITALITY. L’area hospitality di Serravalle è pronta ad accogliere chiunque voglia vivere gara3 in un luogo speciale dotato di tutti i confort. Il tavolo è prenotabile (3395277089) al costo di 15 euro nei quali rientrano: l’ingresso alla partita, un primo piatto di pasta STAGIONI D’ITALIA fatta con grano Senatore Cappelli by Bonifiche Ferraresi, un calice di vino (o birra o bibita) e un omaggio di Bonifiche Ferraresi. Per gli abbonati il costo è di 8 euro. Domani sera sono previsti spaghetti all’amatriciana, per l’eventuale gara di mercoledì 7 pennette con pancetta, rucola e pendolini: il tutto preparato sul posto da uno chef di Royal le Terrazze. Non mancheranno hamburger, patatine, olive ascolane, vino e birra. Oppure, al chiosco, piadina e hot-dog. Pasta e hamburger saranno disponibili fino a esaurimento anche in tavoli fuori dall’area.

Loriano Zannoni

Ufficio stampa San Marino Baseball