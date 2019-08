Lavori in stazione, spostate alcune fermate autobus

Start Romagna annuncia che da lunedì 5 agosto, per effetto dei lavori di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria di Rimini, le fermate autobus collocate in via Dante, direzione mare (pensiline A – B – C – D), saranno spostate lungo il viale Cesare Battisti. Non saranno invece modificate le fermate direzione centro (pensiline E1-E2-E3). Resterà operativa, anche in presenza del cantiere, la biglietteria Start Romagna posizionata all’esterno della stazione. Per visualizzare la mappa e i nuovi posizionamenti: https://www.startromagna.it/ servizi/info-bus-e-news/?info- traffico=4532