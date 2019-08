La Polizia Locale scopre area di sosta per camper abusiva

Ospitava nell’area di sosta 30 roulottes ma senza avere alcun permesso. Una società che ha in gestione un’area di sosta per campern ella zona di Rimini Nord è stata controllata dalla sezione della Polizia Locale di Viserba ed è emerso che l’attività era abusiva: non risultava, infatti, aver effettuato la prevista segnalazione di inizio attività.

Per l’infrazione è scattata una multa da 1.000 euo, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria del legale rappresentante della società, che ha sede a Bellaria – Igea Marina, per aver omesso di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza i dati delle persone alloggiate.

Le violazioni inoltre, saranno poste al vaglio delle competenti autorità per la valutazione di eventuali provvedimenti successivi come l’adeguamento alla Tassa di soggiorno, alla Tari, e alle incombenze finanziarie di competenza della Guardia di Finanza.

“Continuiamo i controlli – dichiara l’assessore alla Sicurezza, Jamil Sadegholvaad – al fine di garantire un adeguato livello di servizio alla clientela e contrastare situazioni che nulla hanno a che fare con l’offerta di qualità della nostra Riviera“.