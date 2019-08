La nuova era della MotoGP nella Motor Valley Riders' Land grande protagonista

Il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini è pronto a raccogliere il frutto del lavoro che i promotori hanno svolto in questi mesi, finalizzati a perseguire nuovi obiettivi che s’aggiungono allo straordinario successo dell’evento sportivo, fra i più spettacolari al mondo. I contenuti della ‘nuova era della MotoGP nella Motor Valley’ introducono il Gran Premio alla vigilia dell’esplosione di colori e di passioni delle prossime due settimane.

MOTOGP, UN EVENTO SOLIDO, REDDITIZIO E SPETTACOLARE

I risultati già ottenuti sono riassumibili in alcuni dati fondamentali: dal 2010 sono più che raddoppiati gli spettatori, erano 78.000 e nel 2018 sono stati quasi 160.000. Il Gran Premio ha consolidato un’impronta economica fotografata dallo studio commissionato da Misano World Circuit a Trademark Italia: 62,139 è milioni l’indotto economico prodotto nell’edizione 2018; ogni euro investito per organizzare l’evento ne genera 7,1.

Consolidato anche il successo del programma di The Riders’ Land Experience, capace di attirare 300mila appassionati agli eventi sul territorio nel corso dei dieci giorni precedenti il weekend di corse. Altri dati che certificano il rilievo dell’evento: nella stagione 2018 l’appuntamento di Misano è stato il più partecipato in Italia, decimo su 19 tappe, il terzo più frequentato dai media con 601 operatori che provenivano da 34 Paesi ed un’audience televisiva vicina ai 4 milioni di telespettatori sulla piattaforma italiana.

Sempre dal report 2018, da ricordare che il segnale live delle piattaforme tv raggiunge complessivamente oltre 200

Paesi, mentre l’azione sui social network della MotoGP raggiunge 13 milioni di followers su Facebook, 6,4 milioni su Intagram, 2,4 milioni su Twitter e 1,8 milioni su Youtube.

Complessivamente, la macchina organizzativa coinvolge oltre 2.500 addetti che rappresentano anche un valore

oggettivo sotto il profilo occupazionale, con l’attenzione particolare dei promotori al coinvolgimento di aziende locali nelle varie forniture, spesso di altissimo contenuto tecnologico e professionale.

Infine, ma è altro elemento qualificante, la qualità organizzativa complessiva raggiunta, che si concretizza sia nella gestione dell’evento sportivo che delle manifestazioni sul territorio. A ciò va aggiunto un elemento che garantisce ulteriore qualità: grazie al coinvolgimento degli enti preposti, Prefettura e Questura in primis, sia la sicurezza che la gestione dei flussi di traffico in ingresso e uscita dall’autodromo hanno fissato uno standard di altissima efficienza.

MOTOGP, INIZIATA LA NUOVA ERA

La nuova fase del percorso di comunicazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si avvia con

#Rideoncolors, il progetto di The Riders’ Land voluto e promosso da Visit Romagna per colorare l’evento e il suo

territorio, funzionale allo scopo di veicolare nuovi contenuti.

La presentazione di fine luglio a Milano ha richiamato 80 giornalisti presenti all’evento di presentazione nel

capoluogo lombardo, circa 200 le uscite tra quotidiani, periodici, radio, web e tv con l’obiettivo di coinvolgere media e stakeholder legati al turismo, al lifestyle, al design e all’economia. L’obiettivo generale è quello di aggiungere ai formidabili risultati raggiunti dall’evento, ciò che di ineguagliabile può offrire una terra vocata, come nessuna altra al mondo, alla passione per i motori.

Il progetto innovativo di marketing integrato utilizza il Gran Premio come palcoscenico per valorizzare l’immagine e i prodotti – prevalentemente legati al turismo – della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini all’interno di un contesto, quello della Motor Valley che esprime hardware e software unici al mondo.

La Motor Valley è quel distretto industriale specializzato nel settore automobilistico e motociclistico in cui si concentrano alcuni dei più prestigiosi brand mondiali, simbolo del migliore Made in Italy. Aziende di eccellenza che da sempre si occupano di ricerca, sviluppo tecnologico e, da qualche tempo, anche di turismo. Lo dimostra la

presenza di 15 musei specializzati, 16 collezioni private aperte ai visitatori e 4 autodromi per le gare sportive, che hanno portato sul territorio oltre 1,2 milioni di presenze turistiche. La ‘motor experience’ di questo territorio è qualcosa di unico e irripetibile in Italia, grazie alle 16.500 imprese presenti nell’area per oltre 66.326 addetti.

“A partire da questa realtà affascinante e da questo patrimonio unico – dicono i promotori – The Riders’ Land è il

brand che rappresenta e promuove nuovi obiettivi: innalzare il livello di appeal del territorio nel suo complesso e

creare link commerciali per il sistema turistico, così da consentire la conquista di nuovi mercati nazionali e

internazionali, oltre a nuovi target di consumatori”.

Il progetto #RideOnColors proietta l’iniziativa avviata nel 2017 da MWC, con la colorazione delle vie di fuga a cura della Drudi Performance, verso una contaminazione che coinvolge i territori anche con le scelte grafiche, a partire dal poster 2019 firmato dal designer Aldo Drudi e dedicato ai 40 anni di Valentino Rossi.

Una strategia che vuole saldare lo spettacolo alla cultura del motorsport. Cuore e managerialità insieme, per garantire all’industria dell’accoglienza un prodotto sempre più attraente e anche all’insegna della sostenibilità. Quest’anno #RideOnColors si traduce in una esplosione di colori, quelli degli stemmi delle città che si sono prima fusi per diventare una texture che ha “colorato” il circuito e che ora, sempre sottoforma di texture ritorna negli eventi della “Riders’ Land Experience”.

Si aggiunge lo sforzo prodotto dalla proprietà di MWC, il Gruppo Financo, che ha portato l’impianto nell’elite internazionale e che prevede l’imminente avvio di un nuovo piano industriale con ulteriori interventi sulla struttura, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

MOTOGP SOSTENIBILE E SOLIDALE: TORNA IL PROGRAMMA KiSS MISANO

In occasione del Gran Premio si svolgerà la quarta edizione del programma KiSS Misano (Keep it Shiny and

Sustainable), una iniziativa promossa da Misano World Circuit, FIM, Dorna e IRTA, coordinata dalla società Right Hub, per migliorare l’impatto ambientale e sociale in un grande evento sportivo come è appunto la MotoGP.

Il programma quest’anno si focalizzerà sulle attività di sensibilizzazione di operatori, spettatori e team per il

miglioramento della raccolta differenziata e sul tema della economia circolare per il corretto riciclo di plastica ed alluminio; inoltre si replicherà la raccolta delle eccedenze alimentari che vede ogni anno una forte partecipazione delle hospitality e dei ristoranti. Lo scorso anno sono state raccolte eccedenze pari a 2.482 pasti complessivi.

Come novità di questa edizione sarà organizzata una campagna ad-hoc contro il fastidioso fenomeno del “littering”

dei mozziconi di sigaretta a terra durante l’evento, posizionando alcuni porta mozziconi da terra e distribuendo porta mozziconi tascabili agli spettatori. Inoltre, in ottica di economia circolare, verranno raccolti i fondi di caffè presso le hospitality e ristoranti che saranno poi trasformati da una cooperativa sociale in compost per la coltivazione di funghi commestibili.

Tornerà anche l’iniziativa di sensibilizzazione “Controlla il tuo Circuito! Fai un Pit Stop per il tuo Cuore” dedicata alla prevenzione, con screening ‘sul campo’, a titolo gratuito alla palazzina nella zona della pista Kart (Prato 1). Il progetto è a cura dell’Associazione SIC-Società Italiana di Cardiologia.

Per ultima, ma di certo non meno importante, è l’emozionante iniziativa della ‘pit walk solidale’ che coinvolge le

associazioni locali che assistono persone con disabilità nel partecipare ad una esclusiva passeggiata e visita della pit lane incontrando piloti, meccanici e team manager. Ogni anno cerchiamo di migliorare i risultati e di alzare l’asticella” degli obbiettivi di sostenibilità.

Continuerà la collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII per accogliere ed assistere in circuito le persone con disabilità.

I GRANDI BRAND SCELGONO LA MOTOGP, POTENTE ED EFFICACE VEICOLO COMMERCIALE

Da settimane è sold out ogni area commerciale a Misano World Circuit, dove viene allestita, insieme alla tappa finale di Valencia, il più grande e frequentato villaggio dedicato ai grandi brand, con un Vip Village che ospita fino a 1600 ospiti.

Di grande rilievo la presenza del Colorificio Sammarinese che coi suoi prodotti di qualità ha consentito la realizzazione degli interventi sulle vie di fuga del Simoncelli, mentre dopo il successo dello zaino disegnato da studenti del Polimoda di Firenze e lanciato in occasione dell’evento Blancpain a fine giugno, dalla collaborazione con Pollini debutterà in occasione del MotoGP una linea di sneakers “brandizzate” Misano World Circuit.

Nuova la partnership con l’azienda marchigiana Green Power System che fornirà i generatori di corrente necessari

all’evento MotoGP. Tantissimi i brand che hanno puntato sul Gran Premio per veicolare la loro immagine, presentare prodotti attraverso le varie opportunità previste. Ne è un esempio Red Bull, con 200 ospiti al giorno nel weekend e concorsi riservati al pubblico nelle aree ristoro frequentate dal pubblico.

Fedele dalla prima edizione del 2007, Mapei ha organizzato una propria hospitality da 500 ospiti, mentre sono 200 quelli di Coca Cola-Monster nell’hospitality allestita a centro pista. Colacem e Colabeton, aziende del Gruppo Financo, proprietario di MWC, ospiteranno i propri stakeholder in uno spazio esclusivo sopra i box, lungo il rettilineo d’arrivo del circuito.

Da ricordare le presenze dell’azienda umbra Liomatic coi suoi distributori automatici di alimenti e bevande. Conferma anche per l’hospitality firmata Vulcangas, quella riservata agli sponsor del Team Sic58 Squadra Corse, del Team Gresini Racing. Nella giornata di venerdì, debutto della società sammarinese del settore farmaceutico, Health Care REvolution, con iniziative all’Hospitality Riviera.

Da segnalare, nella giornata del sabato, l’attività di SCAI (società umbra nostra partner di MWC alla MotoGP e al Gran Prix Truck), specializzata nella fornitura di pale gommate e altri mezzi per movimento terra, che ha previsto nel pomeriggio del sabato un momento di incontro e formazione sempre all’interno dell’Hospitality Riviera.

In circuito anche un’area allestita dalla Fiftyone Management che segue la promozione delle aziende legate al pilota Michele Pirro.

Per la prima volta il nuovo partner di MWC, la Forini S.p.A. che da maggio gestisce il nuovo distributore di benzina interno al circuito con il marchio Acton1, proporrà il proprio brand al paddock della MotoGP.

Altri marchi: conferma per Ecosuntek del settore energie rinnovabili, la Birra Flea famosa per la qualità della sua

produzione artigianale, la società AD Consulting leader nel settore informatico e Smurfit Kappa, una delle più importanti aziende di imballaggi di cartone a livello mondiale.

400 ospiti anche per Valsir, azienda bergamasca del settore della termoidraulica e interessanti iniziative a firma di Banca Azimut. Si aggiunge la presenza, a vario titolo di IBM, Sky tv, oltre ai partner fissi di MWC come Dainese, Dunlop Goodyear, Opel Marcar e Summertrade per il catering.

Subito dopo la MotoGP anche un prezioso evento promosso dalla SIIV (Società Italiana Infrastrutture Viarie

e organizzato dall’Università della Repubblica di San Marino e dall’Università di Parma, dedicato al tema degli

asfalti, delle composizioni che lo rendono sempre più affidabile e performante sulle strade con le sperimentazioni e le conoscenze maturate sui circuiti, con la partecipazione dei maggiori esperti a livello internazionale.

La settimana della MotoGP si avvierà invece con un importante meeting della Triumph Motorcycles, fornitrice dei motori in pista nella Moto2, con la presenza dei dealer che ‘respireranno’ anche l’aria del grande evento motoristico.

Nel weekend anche una settantina di ospiti saranno in circuito per seguire l’evento dall’Hospitality Riviera. Attivi i negozi del merchandising firmato MWC, dove in anteprima si potrà anche acquistare il libro di Laura D’Amico, dal titolo ‘Pulsioni’ e dedicato al motociclismo.

THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE

SAN MARINO

MotoGP Parade in San Marino

Piazzale dello Stradone, centro storico di San Marino

Giovedì 12 settembre, ore 12.00

Le contrade del centro storico si trasformano in un circuito per il pre event ufficiale del Gran Premio con una sfilata di moto e piloti delle quattro classi. Al via per la Moto3 Riccardo Rossi (Kömmerling Gresini Moto3) e Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse), per la Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Speed Up), per la MotoGP Andrea Iannone (Aprilia Racing Team Gresini) e infine per MotoE Niccolo Canepa (LCR E-Team) e Alex De Angelis (Octo Pramac MotoE). Partenza prevista da Piazzale dello Stradone. I piloti, preceduti dalla safety car ufficiale della MotoGP, arriveranno in piazzale della Libertà per far assaporare al pubblico una vera esperienza da paddock, un’occasione per autografi e foto con i fans prima di tornare in circuito. Ingresso Gratuito.

BELLARIA IGEA MARINA

Ridersbellariaigeamarinaamanetta

Viale Ennio e Piazzale Kennedy

Mercoledì 11 settembre

Set fotografico, anche per selfie, con le moto dei giovani talenti bellariesi In collaborazione con: Fondazione Verdeblu

RIMINI

Le Radici della Riders’ land – Wall of fame

Castel Sismondo

Dal 7 al 15 settembre, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.00

L’esposizione racconta la storia del motociclismo agonistico attraverso i piloti del Moto Club Renzo Pasolini.

All’interno di un percorso che ricorda un circuito di gara, si alternano moto iridate e le memorabilia di campioni mondiali come Pier Paolo Bianchi, Marco Simoncelli e Manuel Poggiali.

L’esposizione rende onore al Moto Club riminese e fa percepire come sia nato il mito della Riders Land. In

collaborazione con: Nuovo Motoclub R. Pasolini

Serata Massimo Tamburini

Arena Francesca da Rimini (esterno Castel Sismondo)

Giovedì 12 settembre, ore 21.00

Disvelamento busto in onore di Massimo Tamburini, scomparso nel 2014. Riminese doc, tecnico e designer, Tamburini è conosciuto in tutto il mondo, in quanto ha creato per Cagiva, Ducati e Mv Augusta capolavori tali da essere definito “the Michelangelo of Motorcycling” (cit. New York Times). La serata tributo, vedrà la partecipazione di personaggi legati al mondo delle corse e dell’industria motociclistica che tracceranno il profilo dell’illustre concittadino. In collaborazione con: Massimo Tamburini S.R.L e Tamburini Corse

Serata Wall of Fame – Nuovo Moto Club Renzo Pasolini

Arena Francesca da Rimini (esterno Castel Sismondo)

Venerdì 13 settembre, ore 21.00

Serata all’insegna della gloria con i campioni Bianchi, Poggiali, Vitali, Matteoni, Pasini, Ferrari ed altri

ancora. Piloti, giornalisti ed esperti del mondo delle corse si racconteranno e ci racconteranno, attraverso le loro esperienze, il mondo della Rider Land, guidando il pubblico in un viaggio pluridecennale che ci porterà dagli albori all’attualità del motociclismo agonistico con aneddoti e ricordi: giusto tributo a tutti coloro che hanno fatto la storia dello sport motociclistico e che a buon diritto entrano nella Wall of Fame del moto club e dello sport motoristico internazionale. In collaborazione con: Nuovo Motoclub R. Pasolini

RICCIONE

Pulsioni – Il fenomeno del motociclismo

Piazzale Ceccarini

Martedì 10 settembre, ore 21.00

Il fenomeno del motociclismo a cura di Laura D’Amico, un viaggio nella storia del motociclismo in Romagna attraverso suoni, visioni e racconti. Il diario di viaggio attraversa le esperienze, presenti e passate, di chi ha

vissuto e in parte scritto la storia, rischiando il tutto per tutto. In scena è il ‘dietro le quinte’, lontano da

tecnicismi e vittorie, per mostrare, per la prima volta, come una pulsione collettiva verso le due ruote a motore, lo hanno reso un tratto identitario del territorio. Ospiti speciali e piloti protagonisti di un talk, la performance di videomapping a cura del giovane artista Federico Fusaglia e un live di Fadi, cantautore italo nigeriano di Riccione, autentica rivelazione del 2019, il cui padre è arrivato in Riviera dalla Nigeria nei primi anni ‘80, per diventare motorista. Ad arricchire ancor di più la scena la presenza di due moto Ducati e Benelli. In collaborazione con: Tau Editrice

Castello Redbull

Castello degli Agolanti

Domenica 15 settembre, dalle ore 20.00

Il Castello degli Agolanti di Riccione torna dopo due anni a trasformarsi in Castello Redbull grazie all’evento

speciale del brand partner della MotoGP. Musica, performance, food&drink e uno speciale dj set di Andrea Oliva, uno dei deejay più famosi al mondo, per festeggiare piloti e fan del Gran Premio. All’interno del castello si potrà inoltre attraversare una galleria sensoriale di suoni evocativi del mondo del motociclismo, un’installazione a cura di Pulsioni in collaborazione con Garvan Acoustic e Inserire Floppino. In collaborazione con: White Events

MISANO

La Spurtleda 58

Pista Go Kart Riviera Verde, Portoverde

Mercoledì 11 settembre, dalle 16.00 alle 24.00

Area espositiva con mostra moto storiche, moderne e speciali ed esibizioni in pista con giovani piloti FMI su moped (cinquantini elaborati). Alle 19 gara ex piloti e giornalisti su kart e ThunderVolt, alle 21 inizia la Spurtleda58, gara di kart con i piloti delle 4 categorie del Motomondiale. In collaborazione con: Fondazione Marco Simoncelli.

Dedikato

Arena 58, Piazza della Repubblica, Piazzale Roma

Dal 12 al 14 settembre

Giovedì 12 settembre, Piazza della Repubblica, dalle 18.00 alle 21.00: dalle 21.00, il MotoGP Moped Race 2019&Co. Grandi spettacoli con piccoli cinquantini. Un’emozionate sfida di traverso a quattro ruote con la partecipazione di SAETTA McQueen e l’incredibile gara di velocità dei Tagli Erba.

Dalle 21 in piazza Repubblica “BELIN … SEI PROPRIO UN PATACCA”. Paolo Cevoli dialoga con Carlo Pernat e con l’autore in un talk show che segue i colori dell’ironia, la passione per le due ruote e i “segreti” del paddock sulle tracce del libro scritto a due mani dal manager genovese insieme al giornalista Massimo Calandri. Modera: Paolo Scalera, giornalista del Corriere dello Sport e Direttore di GPone.

Venerdì 13 settembre, Arena 58, dalle 20.15

Trofeo MotoGP-Ape proto: la simpatia ed energia delle Ape-Proto insieme allo spettacolo di motocross freestyle a cura dei DaBoot, la più importante compagine di freestyle su due ruote a livello internazionale

Sabato 14 settembre, Piazzale Roma, dalle 15.00

Pitlane di moto storiche dedicata agli amanti del vintage ed esposizione dei nuovi modelli delle principali case motociclistiche.

Sabato 14 settembre, Arena 58, dalle 18.00

Spazio alla FIM Flat Track Cup Final 3, la competizione mondiale ‘di traverso’ su circuito in terra battuta

Dalle 18.00 Show nel piazzale Poste: Evoluzioni e spettacoli di Stuntmen acrobatici.

Dalle 21.00 in p.zza della Repubblica, Moka Club in concerto con i classici Disco anni ’70 e ’80.

CATTOLICA

Motor Beach Circus – Le curve dei tifosi

Via Fiume, Piazza Primo Maggio, Via Curiel, Via Dante

Da giovedì 12 a domenica 15 settembre

Esattamente come le tribune nei circuiti, le vie del centro di Cattolica verranno personalizzate con i colori delle case motociclistiche e dei piloti della Moto GP

Via Dante ed una parte di via Curiel diventeranno la mitica Brutapela dove la coreografia sarà dominata dal colore giallo del “Dottore”, il rosso in via Fiume saprà scaldare gli animi dei Ducatisti e l’arancione di Piazza Primo Maggio e la restante parte di via Curiel sarà il contraltare dei tifosi di Marquez. Un caleidoscopio di colori e di energia positiva che saprà contagiare tutti

Motor Beach Circus – Sfilata minimoto con sfilata ed esibizione bimbi in moto

Piazza I° Maggio

Sabato 14 settembre, dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.00

Le minimoto ed i loro giovanissimi centauri faranno bella mostra di se tra Via Curiel e Viale Dante. Una sfilata degli allievi del Motor Park Cattolica (pista su cui Rossi disputa le sue prime gare) colorerà ed animerà le due vie cittadine. Piccoli piloti crescono e chissà che tra i baby riders non si nasconda il campione del prossimo futuro

Motor Beach Circus – Musica a tutto gas. Due giorni di Groove a tutta manetta Centro città

Venerdì 13 e sabato 14 settembre, dalle 18.00

Cattolica diventerà un contenitore unico di appuntamenti musicali, ritmi e sonorità che coinvolgeranno

cittadini e turisti che soggiornano in città. 13 settembre dalle 18.00 fino a tarda notte la musica sarà la protagonista ed animerà strade e locali della Regina. Performances live o dj set, grazie alle quali Cattolica si trasformerà in un grande “parco della musica”