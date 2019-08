Il Rimini rifila cinque gol alla Sammaurese nell'allenamento congiunto a Riccione

RIMINI-SAMMAURESE 5-0

IL TABELLINO

Rimini (3-5-2): Scotti (1′ st Santopadre, 21′ st Barlocco); Boccaccini (1′ st Mancini), Scappi, V. Nava (1′ st Silvestro); Finizio, Candido (1′ st Ventola), Palma, Van Ransbeeck (21′ st Santarini), Picascia (30′ st Magi); Zamparo (1′ st Petrovic), Gerardi (1′ st Bellante). All.: Cioffi.

Sammaurese (4-3-3): Alexanderau (Ramenghi); Mazzotti, Brighi, Merciari (35′ st Kledis); Santoni, Lisi, Nicoli (37′ st Campinoti); Costantini (20′ st Rosti), Louati, Noschese. All.: Protti.

ARBITRO: Contestabile di Rimini.

RETIi: 2′ st Van Ransbeeck, 10′ st Petrovic, 16′ st Bellante, 18′ st Petrovic, 44′ st Finizio.

COMMENTO

Il Rimini rifila una “manita” alla Sammaurese allo stadio “Nicoletti” di Riccione nell’allenamento congiunto di oggi pomeriggio.

Dopo un primo tempo con il punteggio ancorato sullo 0-0, i biancorossi si scatenano nella ripresa. Apre le danze Van Ransbeeck al 2′. Poi la doppietta di Petrovic, al 10′ e 18′, con in mezzo, al 16′, la rete di Bellante. Chiude il tabellino marcatori Finizio, in gol all’89’.

Da sottolineare in questa fase di preparazione la vena realizzativa di Petrovic, in gol in Coppa Italia con il Cesena, nella sgambata con il Verucchio e oggi autore di una doppietta.