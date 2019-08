Il leader Cgil Landini giovedì a Rimini

Anche quest’anno è in corso la campagna #Backstage: il lavoro che non vedi, vale promossa dalla CCGIL per contrastare e migliorare le condizioni di chi lavora nel settore turistico. Le lavoratrici e i lavoratori possano richiedere informazioni per conoscere, e conseguentemente per esigere, i propri diritti.

Giovedì 8 Agosto il banchetto informativo della Filcams Cgil territoriale sarà allestito a Rimini in piazzale Fellini (presso la Fontana dei quattro cavalli) dalle ore 18.30 alle 21.30. Alle 18.30 è attesa la partecipazione del Segretario nazionale Maurizio Landini, “a sottolineare – spiega la Segretaria riminese Isabella Pavolucci – l’importanza che la Cgil attribuisce alle criticità del Sistema Turismo. Sarà un’occasione per parlare anche delle tante emergenze che l’Italia sta attraversando in questa fase politica e dei provvedimenti del Governo che stanno minando fino alla radice i principi e i valori di uguaglianza e di solidarietà che sono alla base della nostra Costituzione”.

“Il mondo del lavoro è cambiato, purtroppo in peggio. La frammentazione delle unità produttive ha indebolito i lavoratori e la precarizzazione li ha resi più isolati e con meno tutele. Tanti anni di crisi hanno avuto effetti deleteri sul contesto socio-economico, effetti che hanno modificato anche il modello organizzativo e operativo del nostro sindacato che sempre di più sceglie di essere sindacato di strada”, dichiara la Pavolucci insieme a Mirco Botteghi, segretario della Filcams Cgil di Rimini.