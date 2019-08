Grande successo per il Windsurf Day

Va in archivio il Windsurf Day, il tradizionale evento di fine estate organizzato dal Circolo Nautico di Cattolica.

Un’edizione, quella appena conclusa, davvero da incorniciare, sia per quanto riguarda il numero di partecipanti che per le iniziative collaterali che hanno richiamato sulla spiaggia libera (zona 110) tantissime persone tra residenti e turisti.

La giornata del 24 agosto è cominciata con le prove gratuite di Sup (Stand up paddle) e windsurf aperte a tutti coloro che desideravano avvicinarsi a questi sport. Nel pomeriggio spazio alle gare vere e proprie, a cominciare dalle regate under 18 di Sup e windsurf.

Il momento clou è stata però la regata open di windsurf, che ha visto scendere in acqua una quarantina di tavole vintage, con forme e colori ispirati agli anni Ottanta/Novanta. Una competizione spettacolare ed avvincente, che ha regalato non poche emozioni al pubblico del Circolo Nautico. Un centinaio i partecipanti all’apericena sulla spiaggia.

Confermato, ancora una volta, il successo del Surf Groove Party, la festa sulla sabbia al ritmo di ‘groove’ in collaborazione con il brand Acquasalata. Musica e allegria sono stati gli ingredienti fondamentali di un party tra i più attesi della Riviera romagnola.

“Il Windsurf è ormai una tradizione consolidata, la cui macchina organizzativa vede impegnati, ogni anno, soci e volontari del Circolo nautico di Cattolica, impegnati a garantire la sicurezza degli sportivi e il divertimento di tutti i partecipanti – dicono il presidente e il vice presidente del Circolo, Felice Prioli e Daniele Verni –. Ringraziamo, a nome del Circolo, tutti gli sponsor che ci hanno supportato e che hanno reso possibile la manifestazione: Festina Watches e gioielleria Bertozzi di Cattolica, che hanno messo a disposizione 4 splendidi cronografi, l’azienda Mistral, Surf Paradise di Riccione e Spinnaker di Cattolica, Acqusalata, Birra LIVE Viola, AFA Arredamenti e il designer Aldro Drudi”.