Gianluca Righetti nuovo responsabile del vivaio Vis Misano Football Club

Vis Misano Football Club è lieta di annunciare – si legge in una nota – che Gianluca Righetti è il nuovo responsabile del settore giovanile del Vis Misano.

Gianluca Righetti nella sua carriera di calciatore vanta 424 presenze fra Serie A – B – C con 37 goal fatti; reduce dall’esperienza di allenatore del Rimini Calcio in serie D e C ha già svolto negli anni passati il ruolo di responsabile del settore giovanile del Tre V prima e della Fya Riccione dopo.

“A Luca – riferisce il Presidente Albo Belpassi – va il nostro più caloroso benvenuto nella grande famiglia del Vis Misano. L’obiettivo della società è quello di proseguire nel percorso di crescita del Vivaio che nella scorsa stagione sportiva ha sfiorato i 300 iscritti e che vede ogni settimana scendere in campo ben 14 squadre.

La crescita sportiva e umana dei nostri bambini e ragazzi rimane l’impegno prioritario e cercheremo da ciascuno di loro di raccogliere il meglio. Da anni dimostriamo con i fatti e non solo con le parole che il settore giovanile per la nostra società non è solo un impegno sociale ma un investimento per il nostro futuro.”

STAFF TECNICO ATTIVITÀ AGONISTICA:

-Under 17 2003 Tecnico Roberto Pangrazi e Collaboratore Andres Cola

-Under 16 2004 Tecnico Massimiliano Pratelli e Collaboratore Oscar Gabellini

-Under 15 2005 Tecnico Gianluca Melappioni e Collaboratore Cristian Laro

-Under 14 2006 Tecnico Gianluca Righetti e Collaboratore Luca Baravelli

-Istruttore dei portieri Diego Pratelli

Gli istruttori dell’attività di base verranno ufficializzati prossimamente.

Per informazioni e iscrizioni al Vivaio Vis Misano Football Club chiamare 335 5223051.