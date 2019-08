Feralpisalò-Rimini alle ore 15. Poi per i biancorossi tre partite di fila alle 17:30

Feralpisalò-Rimini, in calendario domenica 1 settembre allo stadio “Lino Turina” di Salò e valida per la 2a giornata del campionato di serie C girone B, si giocherà con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Le tre partite successive dei biancorossi: Rimini-Sudtirol, L.R. Vicenza-Rimini e Carpi-Rimini, si giocheranno alle 17:30.

Rimini-Gubbio, gara infrasettimanale, si disputerà di mercoledì alle 18:30. La gara successiva, Modena-Rimini, domenica alle 17:30, così come Rimini-Virtus Vecomp Verona.

Poi due gare di domenica alle ore 15:00 Alma Juventus Fano-Rimini e Rimini-Cesena.

L’11a giornata sarà un nuovo turno infrasettimanale, con i biancorossi di scena a Reggio Emilia di mercoledì alle 20:45.

Rimini-Fermana della domenica successiva si giocherà alle 17:30. Rimini-Vis Pesaro sarà un anticipo: calcio d’inizio alle 20:45 di sabato.

Sambenedettese-Rimini alle 15:00 di domenica, Rimini-Arzignano V. alle 17:30 di domenica, Padova-Rimini alle 15:00 di domenica, Rimini-Ravenna in posticipo di lunedì alle 20:45, Piacenza-Rimini domenica alle 15:00, così come Rimini-Triestina, che a metà dicembre chiuderà il girone d’andata.

Insomma, come ormai da tradizione in serie C, ai tifosi occorrerà un’agenda per appuntarsi gli orari delle gare.

IL PROGRAMMA GARE COMPLETO DEL GIRONE D’ANDATA