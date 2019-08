Athletic Poggio. Il ritorno di Andrea Domeniconi

Ultimi movimenti in entrata per l’Athletic che ufficializza il ritorno di Andrea Domeniconi, già in arancioazzurro nelle stagioni 2008/2009 e 2015/2016. L’atleta in questione è agli ordini di Mister Casadei da lunedì, giorno in cui la squadra ha cominciato la preparazione.

Classe ’86, si tratta di un centrocampista offensivo abile nel muoversi dietro le punte ed accanto ad un centravanti di ruolo. Cresciuto nei settori giovanili di Savignano CdR e San Marino, col Borghi è stato protagonista di una cavalcata trionfale (tra il 2009 ed il 2012), che l’ha portato ad esultare per i salti di categoria in Seconda, Prima e Promozione. Un percorso davvero netto chiuso col trasferimento allo Scott Due Emme, seguito dalle esperienze a Corpolò, Canonica, Falco e CSI.

Ora l’ex giallorosso è pronto per riabbracciare la causa bernese. “Ho scelto l’Athletic in quanto rappresenta una società seria, animata da un bel progetto – spiega Domeniconi –. Mi affascina il fatto di potermi rimettere in gioco, a 33 anni, in un campionato importante come quello di Prima. Mi aspetto, e spero di riuscirci, di portare il mio contributo a questa squadra”.

