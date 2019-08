Andrea Picchione supera le qualificazioni nell'ITF di Santa Cristina di Val Gardena

Prosegue il momento positivo per Andrea Picchione, che è riuscito a superare le qualificazioni anche nel torneo Itf Men’s Future in svolgimento a Santa Cristina di Val Gardena (15.000 dollari, terra battuta).

L’allievo della San Marino Tennis Academy, classe 1998, ha sconfitto nelle qualificazioni, dove era il numero 3 del seeding, prima Sebastian Brzezinski per 6-7 (5) 7-5 10/5, poi nel turno finale, decisivo per l’ingresso nel main draw, sul 6-1 1-0 in suo favore ha avuto via libera per il ritiro dell’altoatesino Horst Rieder. Per l’esordio nel tabellone principale il giovane aquilano allievo di Giorgio Galimberti, che la scorsa settimana si era qualificato per il tabellone principale del Future rumeno di Targu Mures (15.000 dollari, terra) dovrà vedersela con il brasiliano Wilson Leite, quarta testa di serie.

Si è fermato nel decisivo turno di qualificazione invece Federico Bertuccioli (n.13): dopo aver battuto 6-1 6-2 il danese Ludwig Aaes (wild card), il tennista pesarese ha ceduto per 6-3 7-5 al riminese Manuel Mazza nel match che

valeva un posto in tabellone.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani