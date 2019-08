Amichevole di lusso per il Torconca Calcio a 5, che ha affrontato l'Italservice Pesaro

Prima uscita stagionale in una bellissima amichevole andata in scena al Pala Nino Pizza di Pesaro per il Torconca Calcio a 5 e l’Italservice Pesaro.

Una sgambata prestagionale per i pesaresi, un onore immenso per la compagine cattolichina che ha potuto affrontare i campioni d’Italia nel loro tempio. Soddisfatti sia i tecnici del Pesaro, che hanno potuto mettere in pratica le varie trame offensive e difensive provate nel pre-stagione, che i tecnici cattolichini, che tra le varie cose possono vantare un gol messo a segno da Emanuele Conti in chiusura di primo tempo.

Con la speranza di incontrare di nuovo i biancorossi per una “rivincita”, il Torconca Calcio a 5 augura – si legge in una nota – ai campioni d’Italia tutte le fortune per la prossima stagione sia in campo nazionale, che internazionale (con la vittoria del campionato, l’Italservice si è aggiudicato il pass per accedere ai preliminari di Champions League in Svezia).