Al via la preparazione del Vis Misano

La squadra di mister Marco Bucci si è ritrovata allo Stadio Santamonica per iniziare la preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia di domenica 25 agosto e dell’inizio del campionato di Promozione previsto per domenica 1 settembre; in settimana la Federazione dovrebbe ufficializzare la composizione dei gironi e il calendario.

“L’obiettivo principale – riferisce il Presidente Albo Belpassi – è stato quello di dare continuità alla squadra della passata stagione che ha sfiorato i play off e con l’inserimento di qualche giovane siamo convinti di aver costruito una rosa competitiva. Alcuni ragazzi protagonisti delle ultime stagioni, fra cui Siliquini e Fraternali, hanno lasciato la squadra, a loro va il nostro più sentito ringraziamento mentre al giovane Alessandro Torsani, capocannoniere della passata stagione, auguriamo un futuro roseo in categorie superiori. Un pensiero speciale al capitano Marco Semprini che sta giocando una importante sfida della vita e un sincero augurio di pronta guarigione in attesa di rivederlo in campo con i compagni.”

STAFF TECNICO

Responsabile Tecnico Prima Squadra MARCO BUCCI

Collaboratori LORENZO MAIOLI e GIUSEPPE BIAGGI

Preparatore dei portieri DIEGO PRATELLI

ROSA CALCIATORI

Portieri: SAMUELE BELLETTI (da Vivaio) – ILARIO CUOMO – GIACOMO SACCHI – MARCO VISCINI (da Vivaio)

Difensori: GIACOMO BORGHINI (da Rimini Fc) – DIEGO FABRIS (da Accademia Rimini) – SIMONE IMOLA – MATTEO LEPRI – NICOLÒ MARCHEGGIANI (da Vivaio) -ALESSANDRO NACAR (da Vivaio) – SIMONE POLITI – FILIPPO PRATELLI (da Vivaio) – ALEJANDRO SANCHEZ – NICOLÒ SCOGNAMIGLIO (da Vivaio) – GIOACCHINO TONINI (da Vivaio) – FEDERICO URBINATI

Centrocampisti: ALESSANDRO ANTONELLI (da Vivaio) – NICOLA ANTONIETTI – LUCA BARAVELLI (da Colonnella) – FRANCESCO BOLDRINI – CRISTIAN LARO – MARCO MUSSONI (da Vivaio) – ROBERTO PIRONI – MATTEO SERAFINI (da Folgore)

Attaccanti: GIANLUCA BENEDETTI – FEDERICO LUNADEI – ANDREA MUCCIOLI – LEONARDO PARI (da Fya Riccione) – LUCA SAVIOLI – FRANCESCO STELLA – MATTIA URBINATI

PROGRAMMA PARTITE AMICHEVOLI:

– Sabato 10 Agosto Ore 17:30 Campo Misano Football City Memorial Cesarino Sanchi Vis Misano – Asar Riccione

– Sabato 17 Agosto Ore 17:30 Campo Misano Football City Memorial Mario Savoretti Vis Misano – Verucchio

– Mercoledì 21 Agosto Ore 20:00 Campo Misano Football City Memorial Ciro Berardi Vis Misano – Spontricciolo Riccione