Al via domani sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale Open maschile

Il tennis di qualità fa tappa da domani (sabato) al Circolo Tennis Cicconetti con il torneo nazionale Open maschile. Il circuito nazionale si sposta dunque sui campi del Club riminese dove va in scena il trofeo “Climaservice” (1.000 euro di montepremi).

Fino a ieri erano 35 gli iscritti (ma i 2° possono aderire fino a martedi), in cima al seeding per il momento il 2.4 Alessio De Bernardis, giovane portacolori del Ct Massa, a seguire i 2.7 Filippo Fracassi (Ct Rimini) ed Umberto Vanucci (Tc Riccione) ed i 2.8 Lorenzo Bonori, Tommaso Simoncini, Nicolas Spimi e Samuel Zannoni, Al via tra i 3.1 anche Massimiliano Agnello (Ct Cicconetti).

Si parte con un ottimo tabellone di 3a dove non mancheranno di essere protagonisti i giocatori di casa.