Agguato ai tifosi del Cesena per "prendere" la maglietta

Il derby romagnolo finisce nelle pagine di cronaca. Dopo la partita di domenica, persa dal Rimini per 2 a 1 contro il Cesena, quattro tifosi bianconeri sono stati aggrediti in zona stazione mentre cenavano prima di prendere il treno che li avrebbe riportati a casa.

I fatti, secondo quanto riportato questa mattina dalla stampa locale, sono avvenuti verso le 21. I quattro tifosi del Cesena si sono fermati in un locale a due passi dalla stazione ferroviaria di Rimini per mangiare qualcosa prima di tornare a casa. Due erano già dentro, quando i compagni sono stati circondati da un gruppo di tifosi riminesi, con caschi e bastoni, che hanno intimato loro di togliersi la maglietta del Cesena e di consegnargliela. Al loro rifiuto è cominciato il pestaggio. Uno dei due è riuscito a scappare dopo aver ricevuto un pugno, un altro, invece, un ragazzo di Cesenatico, è stato colpito più volte, riportando un trauma cranico e varie ecchimosi al volto. Nella serata di domenica è stato dimesso dall’ospedale Infermi con una prognosi di 10 giorni.

Diversi testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine, ma al loro arrivo degli aggressori non c’era più traccia. Ora la Digos sta conducendo le indagini per rintracciare gli aggressori. Elementi utili potrebbero emergere dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.