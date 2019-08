A Viserba una serata sulla storia della Ferrara-Rimini

Una serata tra storia e modellismo per celebrare e raccontare la lunga epopea della Ferrovia Ferrara-Ravenna-Rimini. Domenica 11 agosto in Piazza Pascoli a Viserba dalle 18 sarà presente l’esposizione modellistica curata dal Gruppo Fermodellistico Riminese “Nicola Patella” (parte del Gruppo Adriatico, affiliato DLF) e dagli Amici del Treno di Forlì (parte di FIMF). Sempre sarà possibile provare i propri modelli e partecipare alla consueta prova gioco per grandi e bambini.

Alle 21.30 prenderà il via la serata storica realizzata in collaborazione con il Comitato Turistico di Viserba, nel corso della quale gli ospiti del Comitato Trasporti Romagnoli racconteranno con fotografie e filmati la storia della ferrovia.

Interverranno:

– Renato Cesa de Marchi, storico delle ferrovie ed ex dirigente di FS, che vanta all’attivo numerosissime pubblicazioni in campo ferroviario, fotografie e filmati d’epoca;

– Benito Colonna, abile affabulatore, pittore ed ex macchinista FS residente a Rivabella;

— Fabio Malavasi, autore di un volume sulla Ferrovia Suzzara-Ferrara e storico delle ferrovie;

– Roberto Renzi, storico dei trasporti pubblici ed autore di volumi sulla storia ferroviaria, già dirigente di Agenzia Mobilità Romagnola;

– Gian Guido Turchi, storico delle ferrovie e giornalista pubblicista, autore anch’egli di diversi volumi (citiamo “Rimini-San Marino in treno” e “Da Rimini a Novafeltria in treno”), collaboratore della rivista ITreni edita da ETR Salò.