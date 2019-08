A Riccione controlli a ex colonie e piazzale Roma

Controlli interforze, Polizia Locale-Carabinieri per prevenire fenomeni di microcriminalità e degrado.

A Riccione, proseguono i controli congiunti di Polizia Locale e Carabinieri a prevenzione di fenomeni di degrado e microcriminalità diffusa. Questa mattina, dalle prime luci dell'alba i nostri operatori, insieme alla locale Stazione dei Carabinieri, si sono concentrati ancora una volta nella zona Marano, presso le ex colonie. Negli edifici abbandonati alloggiavano diverse persone in carenti condizioni igienico sanitare e in particolare dimoravano due persone di nazionalità straniera con diversi precedenti. Durante la perlustrazione delle aree venivano ritrovate alcune biciclette di dubbia provenienza. I controlli sono poi proseguiti presso il retro del palco di piazzale Roma, dove venivano sorprese alcune persone che risultavano in possesso di sostanze stupefacenti. Noi, insieme alle altre forze di polizia manterremo alta l'attenzione per tutto il periodo estivo, se hai episodi di degrado da segnalare puoi sempre contattarci al ☎️ 0541649444, le tue informazioni sono preziose.

