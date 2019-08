35 anni fa Maurizio Stecca conquistava l'oro olimpico a Los Angeles

Il 12 agosto 1984 alle 12 locali (in Italia erano le 21) a Los Angeles Maurizio Stecca conquistava l’oro olimpico nel pugilato.

A 35 anni di distanza il ricordo di quell’impresa è sempre vivo. “È un ricordo indelebile perché questo titolo rimarrà per sempre – attacca “Icio” Stecca -. Ricordo con grandissimo piacere i complimenti ricevuti da Muhammad Ali, il saluto e l’abbraccio dell’attore Jack Nicholson, grande appassionato di boxe. Da quel giorno per me poi si è aperto il mondo del professionismo ed è iniziata un’altra carriera”.

Alle 20:35 su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv sarà trasmessa l’intervista realizzata nel 2016 a Maurizio Stecca sulla sua medaglia d’oro a Los Angeles 1984.