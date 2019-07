Zuffa in via Gambalunga, vetrata sfondata

Più volte i dipendenti di un’agenzia in via Gambalunga oggi pomeriggio hanno chiesto all’individuo che si era seduto a bere proprio sull’ingresso del loro ufficio di allontanarsi. L’uomo, italiano sulla quarantina nullafacente e già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, però non ne ha voluto sapere di spostarsi, anzi ha tenuto un atteggiamento ancora più sfrontato. Ne è nata una discussione che si è presto accesa ed è sfociata in una zuffa con uno dei dipendenti. Nella colluttazione, nella quale il dipendente avrebbe ricevuto anche un colpo di bottiglia, i due avvinghiati hanno poi sfondato la vetrata del civico adiacente rimediando lievi ferite.

Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia di Stato: gli accertamenti sono ancora in corso e, anche alla luce di altri comportamenti tenuti dal soggetto, si valuteranno quali misure di prevenzione adottare nei suoi confronti. Il quarantenne ha lasciato il posto con il 118 per medicarsi un taglio.