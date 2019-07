Zero Scuse Time: il programma per il benessere psico-fisico

Prendersi cura del proprio benessere consapevolmente con ‘Zero Scuse Time’ sarà più facile e soprattutto, possibile!

Il progetto nazionale lanciato da Health Coaching Academy e MasterCap con lo scopo di creare momenti di condivisione, divertimento e allenamento per chi desidera migliorare la propria vita, e raggiungere un benessere psico-fisico-emozionale- funzionale è arrivato anche in provincia di Rimini. Le attività di Health coaching sono già presenti in altre sei città italiane: Milano, Forlì, Cesena, Ravenna, Pesaro e Perugia.

Da luglio a dicembre sono in programma numerosi incontri gratuiti e itineranti. Il primo appuntamento si è svolto al Parco della Resistenza di Riccione a cura dei coach Mastercup: Romina Bellettini, Elisa Angelini, Ivano Comanducci ,Elisa Comanducci, Tiziana Cavalli, Barbara Carloni, Alessia Marchetti, Alessandra Foroni e Mirian Dasè.

Il gruppo di personal coach riminesi è stato formato dall’Health Coaching Accademy che ha creato MasterCap, il primo Master in Health Coaching con percorsi di crescita personale e professionale accreditato al Ministero della Salute.

Il nome del progetto ‘Zero scuse time’ è anche la sua forza. “Le scuse sono la nostra prima forma di auto-sabotaggio mentale – spiega Romina Bellettini di Mastercup – sono un lungo elenco di spiegazioni e difese che ci costruiamo o attribuiamo a fattori esterni, e poi ci raccontiamo, per sostenere o rimandare delle nostre azioni. Quando le persone finiranno di raccontarsi scuse potranno davvero agire per ottenere la vita che desiderano. L’azione, il fare, è la vera strada verso il cambiamento!”

Le persone che decideranno di partecipare alle iniziative nei #ZEROSCUSE POINT, conosceranno cosa significa introdurre ed applicare nella propria vita la Formula Health delle 5 A (atteggiamento, allenamento, alimentazione, amore e alleati) rendendola parte integrante della loro quotidianità. Agli incontri parteciperanno anche insegnanti di yoga, ballerini, sportivi, psicologi, preparatori atletici ed esperti in nutrizione. Ospiti della tappa di Riccione la Campionessa italiana di danze Folk, Vittoria Mancini che ha fatto ballare per oltre un ora i partecipanti e la nutrizionista, Lucia Rossi.

Il prossimo appuntamento è in programma il 26 agosto al Riviera Golf Resort con Principi di corsa naturale a cura di Ivano Comanducci.

Per scoprire il calendario e le attività in programma basterà collegarsi alla Pagina Facebook Zero Scuse.