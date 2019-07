Volley. La nazionale sammarinese maschile under 16 vola in Portogallo

La nazionale maschile under 16 di pallavolo è in partenza per Lousa, in Portogallo, dove da domani e fino al 7 luglio affronterà la “Summer Cup”, un torneo internazionale con squadre provenienti dall’Italia, dalla Spagna, dalla Germania e, ovviamente, dal Portogallo.

“Lo scopo è far prendere confidenza ai ragazzi con i tornei internazionali. Fa parte di un percorso formativo per questi giocatori che fra qualche anno saranno l’ossatura della nazionale maggiore” spiega il Commissario tecnico Stefano Mascetti.

Ai suoi ordini e a quelli del vice Marco Ricci sono stati convocati: Manuel Broccoli, Lorenzo Pancotti, Samuele Bergantini, Pietro Alessandrini, Nicolas Venturi, Federico Sarti, Leonardo Deluigi (classe 2003); Andrius Morri, Lorenzo Fantini, Giacomo Maioli, Federico Tura (2004). Dino Tentoni è il dirigente accompagnatore.

Ufficio Stampa

Federazione Sammarinese Pallavolo