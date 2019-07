Visite guidate alla scoperta di Rimini

Discover Rimini è una struttura professionale ideata nel 2011 da Michela Cesarini, studiosa e storica dell’arte specializzata. L’obiettivo è quello di organizzare visite guidate per residenti e non per riscoprire il fascino della nostra città. Proprio parlando di visite guidate, sono state fissate tre di tali visite: una è stabilita per giovedì 4 luglio alle ore 21:30 (NOTTURNO D’ARTE), la seconda per sabato 6 luglio alle ore 17 con ingresso al cinema Fulgor e alla mostra “David Linch. A tribute o Fellini (RIMINI FELLINIANA, in particolare per questa visita ritrovo in piazza Tre Martiri alle ore 17. Il costo sarà di 15 euro a persona), invece la terza visita guidata è fissata per domenica 7 luglio alle ore 15:30 (PIERO E SIGISMONDO NELLA RIMINI DEL RINASCIMENTO)

Le visite sono a cura di Michela Cesarini e, per motivi organizzativi, è necessario prenotarsi inviando una mail a michela.cesarini@discoverrimini.it o telefonando al numero 333/7352877

Link: http://www.discoverrimini.it