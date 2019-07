Visita Mattarella, sopralluoghi a Rimini

La notizia era già stata annunciata e i sopralluoghi effettuati in settimana al teatro Galli da una delegazione romana la confermano: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Rimini la sera 3 agosto per assistere alla rappresentazione delle Nozze di Figaro diretta dal maestro Riccardo Muti. La Prefettura, ha spiegato il prefetto Camporota, sta seguendo le operazioni per il piano di sicurezza. La visita di Mattarella al rinnovato teatro Galli era prevista lo scorso dicembre ma fu rinviata per la tragedia di Corinaldo.