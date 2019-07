Violento scontro sulla Tolemaide tra auto e moto

Un violento scontro tra un’auto ed uno scooter è avvenuto intorno alle 18 sulla via Tolemaide a Rimini. Nell’impatto, le due persone a bordo della moto sono state sbalzate a terra ed hanno riportato serie ferite. Sono state trasportate all’ospedale Infermi con il codice di massima gravità. Ferito anche il conducente dell’auto ma in modo più lieve. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e un’auto medicalizzata. Sarà la polizia municipale, intervenuta anche per gestire l’intenso traffico causato dall’incidente, a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sembra che l’impatto tra i due mezzi sia avvenuto frontalmente.

Non sono state ancora diffuse le generalità delle persone coinvolte.