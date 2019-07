Verucchio Festival, Federico Mecozzi apre "in casa"

E’ stata presentata oggi la 35esima edizione del Verucchio Music Festival, che dal 18 al 28 luglio proporrà sei concerti sul Sagrato della Chiesa Collegiata. La data di apertura di giovedì sarà particolare: sarà Federico Mecozzi, gloria di casa, ad aprire la rassegna. Il giovane violinista compositore e direttore presentirà il suo primo disco, uscito a gennaio. In un 2019 che lo ha visto anche a Sanremo per dirigere l’orchestra per Nigiotti, dopo Verucchio Mecozzi alternerà la tournée con il suo scopritore Ludovico Einaudi ai concerti del suo lavoro solista Awakening.

Il festival proporrà poi anche Musica Nuda con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, James Senese Napoli Centrale, Les Negresses Vertes, il doppio spettacolo I hate my Village e Giovanni Puppi, il Canzoniere Grecanico Salentino, in una formula senza generi dominati ma diverse proposte di qualità.



www.facebook.com/VerucchioFestival