Vaccini. A Rimini niente asilo per 31 bimbi non vaccinati

Sono 31 i bambini non vaccinati a cui lunedì sarà notificata dal comune di Rimini l’esclusione da asili nido e scuole materne nel prossimo anno scolastico. Si tratta, spiega l’assessore Morolli sulla stampa locale, di famiglie di “irriducibili no vax”. Per altri 23 bambini ci sarà invece ancora

tempo fino a domani (31 luglio) per sanare la situazione: tra questi, alcune famiglie straniere che hanno chiesto approfondimenti e alcuni con certificati vaccinali di altre regioni.