Una serata indimenticabile sulle spiagge di Rimini

È stata una serata di quelle che non si dimenticano facilmente, quella vissuta ieri sera ai bagnini 54-55 delle Spiagge Rimini. Con una cornice di pubblico mai così bella infatti, i più meritevoli giocatori di Footvolley del Riminese, hanno avuto il piacere e l’onore di giocare con 4 dei giocatori brasiliani più forti al mondo: Anderson Aguia, Tatà, Paranà e Vinicius, vere e proprie star mondiali.

Tra shark attack, rovesciate, salti e recuperi impossibili, lo spettacolo è stato sublime. Tante le partite al cardiopalma, intermezzate da simpatici sketch messi in scena dai ragazzi brasiliani, totalmente a loro agio in terra romagnola e completamente padroni della scena.

Un evento d’eccezione insomma, quello organizzato dai ragazzi di Footvolley Rimini, che ha avvicinato tanta gente a questo sport sempre più praticato nelle spiagge di tutto il mondo. Un evento che ha lasciato increduli anche i tanti bambini presenti, corsi in campo alla fine dell’ultima partita chiedendo le canotte ai loro nuovi idoli e chiudendo in maniera perfetta la serata. Una serata speciale, che i presenti faranno fatica a dimenticare per un bel pò di tempo.