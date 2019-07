Tradito dal taglio di capelli. Arrestato 32enne

Guidava senza patente e senza avere con sé alcun documento e quando, la notte scorsa attorno alle 2, una volante lo ha fermato su via Coletti a Rimini all’altezza di piazzale Adamello ha fornito false generalità. Peccato che nella foto fornita dal data base della centrale, l’uomo che diceva di essere avesse un taglio di capelli e dei tratti somatici molto diversi dal fermato. In auto con lui anche una 26enne argentina e una 21enne di Rimini.

Gli agenti, a quel punto, hanno deciso di accompagnare l’uomo fino a casa, in via Serra, perché potesse recuperare un documento valido. Anche questo tentativo non è andato a buon fine e a quel punto è stato portato in Questura per l’identificazione. Dal controllo delle impronte è emerso che si trattava di un 32enne albanese che si era volutamente spacciato per il fratello, 35enne in regola in Italia, visto che lui non aveva il permesso di soggiorno e aveva pendente dal 2018 un decreto di espulsione.

Da ulteriori verifiche è emerso che il giovane ha diversi precedenti per droga, violenza sessuale, lesioni personali. E’ stato arrestato in attesa del processo per direttissima.