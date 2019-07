Terzo colpo del Tre Penne: arriva Francesco Perrotta

Terzo colpo di mercato per il Tre Penne che, dopo l’annuncio dei giovanissimi Simone Nanni e Luca Nacci, ufficializza l’arrivo di Francesco Perrotta.

L’esterno italo-sammarinese, con un lungo passato nel campionato interno, racconta com’è arrivata la chiamata del ds Di Giuli: “Sinceramente, è una trattativa che va avanti da qualche anno. Di Giuli ed io siamo in contatto da tanto tempo così quest’anno ho deciso di approdare al Tre Penne, non potevo rifiutare”.

Sulle ragioni che lo hanno spinto a scegliere il club di Città, afferma: “Conosco bene lo staff e i giocatori, li reputo delle grandi persone dal punto di vista umano e professionale. Nel corso della mia carriera da giocatore a San Marino ho osservato attentamente il lavoro svolto dall’allenatore Ceci e mi ha sempre affascinato, questo è un altro motivo per il quale ho deciso di vestire la maglia del Tre Penne”.

Perrotta continua: “Sono molto felice di essere in questa grande squadra e per me è un onore avere l’occasione di lavorare con delle grandi persone. Qua al Tre Penne ritrovo due ex compagni di squadra come Michael Angelini e Christofer Genestreti, sono certo che con un po’ di duro lavoro potrò tornare in forma e dire la mia”.

L’ex giocatore della Libertas ha deciso di indossare la maglia numero 12: “Ho scelto questo numero in onore dei tifosi. Si dice sempre che i fans sono il dodicesimo uomo in campo, ho preso la numero dodici per questo motivo. Sono convinto che giocare con il loro tifo sia un’emozione indescrivibile, non vedo l’ora di sentirli.”

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci