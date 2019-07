Taekwondo: grandi conquiste per l'Italia

L’Italia ha conquistato 28 tra le specialità Poomsae e combattimento. Con 6 ori, 9 argenti e 13 bronzi, arriva così un secondo posto nel medagliere, dietro alla Francia e davanti agli Stati Uniti: “È stato un evento bellissimo con un alto livello agonistico all’insegna del fair play”.

1 argento ed 1 bronzo: il bottino dei riminesi

Nella specialità poomsae le Forme Roberto Boghi nella categoria competitive 41-50 anni, maestro della società Yonghon Villa Verucchio ha conquistato l’argento dietro il forte atleta tedesco Bussmann Michael e davanti allo statunitense Nguyen Vincent.

Bronzo per Gianluca Lotti del taekwondo Riccione nei recreational 41-50 anni a pari merito con Husson Jean Marc (Francia) e dietro a Francois De Freitas (Francia) e Castillo Botas (Spagna) vincitore della categoria.

Mentre nei combattimenti, lontani dai campi di gara da almeno 15 anni dato che non esistono in Italia gare per gli over 35 si sono fatti valere pur senza riuscire a salire sul podio.

Davide Berti maestro del Taekwondo Olimpic Cattolica nei master 2-68 kg si ferma ai quarti contro l’ ungherese Tamas Kiss che poi si è laureato campione europeo 2019. 16 a 9 il risultato finale mentre agli ottavi contro lo spagnolo nemeso Ferrera Garcia ha vince 10 a 5.

Stesso risultato per Mauro Merli del taekwondo Riccione sezione Montescudo nei master 2-80 kg vince gli ottavi per 12 a 4 contro Oto Crepegi Austria e perde ai quarti per 12 a 15 contro Vincenzo Serrao Italia. Nei master 1 Dario D’Andrea viene sconfitto per differenza punti 20 a 0 contro il forte francese Laurent Fresia mentre Antonioli Stefano maestro del taekwondo Morciano nella stessa categoria perde al primo incontro a scapito dello spagnolo Pablo Alonso Jose per somma di ammunizioni.

Prossimo appuntamento il raduno in nazionale per la tredicenne Elisabetta Badioli portacolori del team Cattolica Riccione a Mesagne per la selezione dei campionati europei che si svolgeranno dal 1 al 3 ottobre a Marina d’Or, Spagna.