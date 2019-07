Stefano Ceci: le dichiarazioni in vista della prossima partita

A meno di un mese dall’impegno in Champions League, il Tre Penne torna in campo e lo farà martedì 23 Luglio nel terzo turno di qualificazione in Europa League contro i lituani del Suduva.

Il tecnico dei biancazzurri Stefano Ceci fa il punto della situazione sulla condizione fisica dei suoi giocatori: “Coloro che hanno proseguito la preparazione dopo la finale di Campionato stanno discretamente, mentre altri, a causa di impegni personali e lavorativi, che non hanno partecipato alla trasferta europea sono leggermente più indietro rispetto ai compagni che hanno continuato ad allenarsi.”

In questi giorni la squadra di Città si è mossa per rinforzare la squadra con l’arrivo di cinque giocatori: “Devo dire che sono molto contento delle scelte fatte dalla dirigenza, sono ragazzi intelligenti e hanno tutti l’atteggiamento giusto per essere al Tre Penne e sanno che dovranno lottare per guadagnarsi un posto in campo.”

Martedì sera la Stella Rossa ha battuto il Suduva, decretando quest’ultimi come gli avversari del club di Città in Europa League. I lituani sono nel vivo della stagione calcistica, Stefano Ceci afferma: “Questa sarà una delle difficoltà nell’incontrare una squadra che a livello fisico è avanti rispetto a noi, ma obiettivamente c’è anche una differenza a livello tecnico. Loro hanno dato del filo da torcere ad una squadra che l’anno scorso ha affrontato nei gironi di Champions club come Liverpool, Psg e Napoli. Penso che dovremo essere molto concentrati.”

Da due settimane i giocatori biancazzurri hanno ripreso ad allenarsi: “Ci stiamo avvicinando alla partita con il solito approccio, ovvero sessioni ad alta intensità cercando di perfezionare ogni minimo dettaglio. Proveremo a fare del nostro meglio e a fare una bella figura.”