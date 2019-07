Spaccio in pieno centro, altri due arresti

Alle 22.45 di ieri le volanti della questura di Rimini hanno intercettato e bloccato in via dei Cavalieri due spacciatori, un 22enne del Gambia e un 30enne dello Zimbawe, intenti a cedere dello stupefacente a due acquirenti, che alla vista dei poliziotti si sono dileguati. I due pusher sono stati perquisiti e dalle loro tasche sono spuntati soldi, droga, telefoni cellulari, un coltello e una Postepay con numero seriale abraso.

Al 22enne, difeso dall’avvocato Alessandro Totti, sono stati sequestrati due smartphone di cui non sapeva fornire la provenienza, un coltello a serramanico (motivo per cui è stato denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere) e 80 euro in contanti. Il giovane extracomunitario è stato anche sorpreso mentre gettava a terra due involucri contenenti marijuana Al 30enne, invece, difeso dall’avvocato Massimo Melillo, sottratti due involucri di marijuana che aveva nascosto negli slip, una dose di eroina dentro ad un pacchetto di sigarette, tre cellulari e una Postepay.

I due giovani extracomunitari (entrambi con precedenti specifici per droga) sono stati arrestati detenzione ai fini di spaccio in concorso e denunciati per ricettazione e clandestinità, visto che entrambi sono risultati irregolari sul territorio. Questa mattina sono comparsi in tribunale per la direttissima: entrambi hanno patteggiato 10 mesi di reclusione (pena sospesa) per il reato di detenzione di stupefacenti.