Sincro: note positive dai Mondiali in Corea

Con l’esercizio di duo libero andato in scena questa mattina, si è conclusa la partecipazione di San Marino ai Mondiali di nuoto artistico in programma a Gwangju, in Corea. Non sono mancate le note positive nell’ultima giornata. Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini, con un’ottima prova, hanno guadagnato ben 7 posizioni rispetto al piazzamento ottenuto venerdì scorso, quando la giuria si era dimostrata un po’ “freddina”. Le due titane chiudono così in ventiseiesima posizione mondiale.

“Abbiamo ottenuto un punteggio di 76.800, inferiore rispetto alle nostre aspettative – commenta il tecnico Simona Chiari –, ma a renderci orgogliose è il fatto che, guardando i punteggi parziali, più giudici hanno valutato il nostro esercizio oltre 80-82 punti, valutazione mai raggiunta in campo internazionale, mai ad un Mondiale, figuriamoci al primo anno della categoria assoluta. Questo ci dà l’entusiasmo e la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta; ci dà inoltre la motivazione per incrementare il lavoro e la programmazione della prossima stagione agonistica, che sarà ricca e piena di competizioni a livello italiano ed internazionale”.

La crescita delle due atlete era stata evidente anche nei giorni scorsi nonostante, come detto, punteggi non proprio generosi. Nel duo tecnico le due titane avevano chiuso al 33° posto, con un punteggio di 74.31 che non ha rispecchiato l’ottima prova effettuata. Nel solo tecnico Jasmine Zonzini si era classificata 19esima con un punteggio di 73.81, mentre Jasmine Verbena, nel solo tecnico, si era posizionata al 21° posto con il punteggio di 76.23.

Mentre la delegazione del sincro (di cui faceva parte anche il dirigente federale Andrea Barberini) farà rientro sul Titano nelle prossime ore, sta compiendo il viaggio inverso la delegazione del nuoto composta dagli atleti Arianna Valloni e Giacomo Casadei, dal DT Luca Corsetti e dal segretario generale della FSN Alfio Pasolini. Quest’ultimo prenderà parte al Congresso Mondiale della Fina.