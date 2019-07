Show Dance e Latin Show protagonisti a Rimini

Colori, musica e un tripudio di maschere. Sono i ballerini dello Show Dance e del Latin Show, che domani, martedì 9 luglio invaderanno, gioiosamente, il quartiere fieristico di Italian Exhibition Group (IEG), dove si svolgono fino a domenica 14 luglio i Campionati Italiani di Danza Sportiva. Le gare sono organizzate da FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal CONI) in collaborazione con IEG e il Comune di Rimini. Martedì 9 luglio proseguono a SPORTDANCE le gare, con ampio spazio per Standard, Latin, ma anche per Hip Hop, per Show Dance e Latin Show.

Sul sito della FIDS www.federdanza.it si legge “È un tripudio di colori, di voci, di maschere, di scenografie e di applausi quelli che si sta vivendo ai Campionati Italiani di Rimini, dove i set cinematografici di danza sportiva sono il Teatro Broadway e l’Arena Bianca”. Il padiglione bianco e il teatro Broadway ospitano le discipline Show Dance e Latin Show. “Si respira – si legge sul sito federale – un’aria di attesa, di partecipazione, di competizione e di puro agonismo. I temi scelti dagli atleti sono il cuore delle loro esibizioni. Tema e tecnica in pista, composizione coreografica, musica e coreografia, costumi e scenografia, sono tutti binomi di un unico percorso sportivo che dovrà essere la sintesi perfetta di un viaggio artistico che al Campionato Italiano vivrà la sua espressione più alta”. Le gare, iniziate lunedì, proseguiranno tutto il giorno di martedì 9 luglio e il compito dei giudici sarà quello di individuare e premiare i migliori atleti. Sono oltre 460 le unità competitive in gara fra Show Dance e Latin Show, ognuna di loro dovrà dare il massimo nei loro mini musical per convincere pubblico e giuria con la loro interpretazione artistica e la qualità tecnica.

Inoltre, nella Black arena e in quella Verde per tutto il giorno si disputano le gare di danze Standard e di Combinata 10 danze, nell’arena Rossa sono di scena le danze caraibiche e il Salsa Shine. Infine nel teatro Underground si svolgono le competizioni di hip hop.

UN MONDO DA SOGNO IN MOSTRA CON DANCE EXPO

Nell’area Dance Expo (allestita nella Hall centrale), la vetrina commerciale delle aziende interessate al mercato della danza sportiva. In mostra abiti sfavillanti, calzature preziose, make up e bigiotteria da dive, accessori per acconciature da favola…

Il PROGRAMMA COMPLETO è scaricabile su www.riminisportdance.it/campionati-italiani-fids/programma

Info: www.riminisportdance.it; www.federdanza.it