Scontro tra moto e bici sulla consolare per San Marino. Grave un 30enne

Un altro grave incidente nel Riminese. Un extracomunitario di 30 anni, in sella alla sua bici, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena dopo uno scontro con una moto avvenuto poco prima delle 15 sulla consolare per San Marino alla Grottarossa. La moto, sui cui viaggiavano due 26enni, proveniva da San Marino e procedeva in direzione monte-mare quando all’incrocio della Grottarossa ha centrato in pieno il 30enne sulla bici che, da una prima ricostruzione, avrebbe attraversato con il rosso.

Il video Adriapress

Un azzardo pagato a caro prezzo. E’ lui, infatti, ad aver riportato le conseguenze più gravi. Per la coppia in sella alla moto e finita sull’asfalto dopo il violento impatto, ferite più lievi. Anche se il 26enne è stato portato all’ospedale di Cesena con un codice di media gravità, mentre la giovane che era con lui all’Infermi di Rimini. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale per i rilievi.