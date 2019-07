Rimini FC. Palleggiando per la città, si parte mercoledì al "Neri"

Scatta mercoledì, alle ore 20.30 dallo stadio “Romeo Neri”, l’annunciata iniziativa denominata “Palleggiando per la città”, gli open day attraverso i quali la Scuola calcio femminile del Rimini F. C. si rimette in moto in vista della stagione 2019-20.

Un viaggio itinerante, a cadenza settimanale, con l’obiettivo di far crescere sempre più il movimento femminile in una realtà importante quale quella riminese. Durante queste tappe le ragazze in maglia biancorossa daranno dimostrazione di quello che sanno fare, del loro entusiasmo e della propria voglia di migliorarsi.

Dopo il debutto al “Romeo Neri”, il secondo appuntamento sarà quello in programma mercoledì 31 al mare (ore 18.30 al bagno 26). Si proseguirà lunedì 5 agosto al parco Marecchia (ore 20.30) per poi tornare nello storico impianto di piazzale del Popolo lunedì 12 agosto (ore 20.30).

Si ricorda che la partecipazione alle serate è gratuita.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.