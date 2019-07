Rimini FC. Mario Petrone: "Sono a disposizione della società. Io lunedì sono al campo"

Si fa sempre più intricata la vicenda Rimini-Petrone. Al tecnico che ha chiuso l’ultima tormentata stagione con la salvezza passando dai play out nell’incontro di oggi (sabato) il presidente della società biancorossa, Giorgio Grassi, secondo indiscrezioni avrebbe chiesto di fare un passo indietro viste le tante divergenze sulla gestione della prossima stagione. Per il momento non c’è stata comunque nessuna rescissione consensuale, così come nessun esonero.

Nel mirino del Rimini FC, come anticipato ieri da Tuttomercatoweb e ripreso da Newsrimini, sarebbe finito Mauro Antonioli, ex giocatore biancorosso e allenatore nell’ultima stagione dell’Audace Reggio. Sarebbe lui il tecnico sul quale Grassi vorrebbe puntare, anche se finora non è stato contattato.

“Sono a disposizione della società. Io lunedì da convocazione sono al campo” sono le uniche parole di Mario Petrone dopo l’incontro con Grassi.

Nelle prossime ore la società dovrà decidere se andare avanti con lui, nonostante il feeling tra l’allenatore e Grassi non sia più quello di qualche mese fa, o se percorrere un’altra strada.