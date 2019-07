Rimini FC. Lorenzo Magi torna nei quadri tecnici delle giovanili biancorosse

Nuovo importante innesto nei quadri tecnici del settore giovanile biancorosso guidato dal responsabile Aldo Righini.

Si tratta di Lorenzo Magi, allenatore con qualifica Uefa A, che sarà il nuovo mister della formazione Under 14 che parteciperà al campionato Giovanissimi regionali e il referente per quanto concerne i rapporti con le società affiliate al Rimini F. C.

Dopo quello di Loris Bonesso, nuovo tecnico degli Under 16, un altro gradito ritorno. Lorenzo Magi, infatti, ha già allenato le formazioni Esordienti, Giovanissimi e Allievi del Rimini per complessive otto stagioni.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.