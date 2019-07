Riccione Volley riabbraccia Martina Ugolini

La prima new entry in casa Gruppo Helyos Riccione Volley è il grande ritorno della schiacciatrice Martina Ugolini.

Il suo è dunque un vero e proprio “ritorno a casa”, perché parliamo di un ragazza cresciuta nelle giovanili della Riccione Volley, militando per tanti anni in serie C.

Un grande ritorno e un bel rinforzo che si aggiunge alla corte di coach Brunetti.