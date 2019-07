Bene la partenza. Gli operatori: "Ma alti i costi per noi".

Il primo luglio è entrata in vigore a Rimini la nuova ordinanza balneare che mette al bando la plastica usa e getta nei chiringuito e bar di spiaggia. Nel mirino ci sono i bicchieri usa e getta, ma gli operatori sono andati oltre, dotandosi spesso anche di piatti e posate compostabili. E’ il primo passo, in vista di una rivoluzione sull’uso della plastica imposta dall’Unione europea, che punta ad eliminare quella monouso entro il 2021.

Una novità di cui la clientela sembra non essersi ancora resa conto, visto che i bicchieri “bio” sono praticamente identici a quelli di plastica tradizionale.

Gli operatori, invece, si sono accorti eccome del cambiamento, per via degli alti costi dei nuovi prodotti compostabili. Tanto che sono già allo studio sistemi per far pagare una cauzione per i bicchieri riutilizzabili.

Siamo andati a vedere la situazione sulla spiaggia di Miramare. Guarda il video.