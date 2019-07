Penultima di regular season: per San Marino doppia sfida con Godo

I playoff sono in tasca, ma la griglia va ancora definita. È con grande attenzione che il San Marino Baseball è pronto ad affrontare il weekend della penultima di regular season con Godo. Si gioca domani, venerdì 19, a Serravalle (playball alle 19.30), seconda partita invece a Godo dopodomani, sabato 20, con inizio alle 20.30.

I Titani (11 vinte e 9 perse) hanno una sconfitta in più rispetto al Nettuno City, secondo, e una in meno rispetto al Parmaclima, quarto, ma entrambe le avversarie hanno due gare in più e devono ancora riposare nel girone di ritorno. Godo, con 6 successi e 14 ko, è al penultimo posto dietro a Redipuglia (8-12) ma davanti a Castenaso (4-16).

LE STATISTICHE DI GODO. Nella partita del lanciatore straniero, per Godo è sempre salito per primo sulla collinetta Jorge Hernandez, che ha una media punti guadagnati su di lui di 4.91, con due gare vinte e sette perse. Quando invece parte l’Italiano, ecco una vecchia conoscenza della T&A, vale a dire Matteo Galeotti, che ne ha vinte 3 e perse 4 con una media di 6.43. Come rilievi occhio ad Alessandro Ciarla (2.35 con una salvezza), Gabriele Piumatti (8.18, 2 salvezze) e Alex Sabbadini (10.45). Nel box di battuta dei ravennati non c’è più Eugenio Monari (258), out fino al termine della stagione per un problema al malleolo, col miglior battitore per media che risulta essere Marco Servidei (246), davanti a Luca Servidei (243), Evangelista (234), Reda (219), Bucchi (194) e Giacomo Meriggi (172). Occhio anche a Davide Meriggi, che batte 158 ma ha già sparato oltre le recinzioni quattro fuoricampo.

PROGRAMMA E CLASSIFICA

Venerdì 19: San Marino – Godo (19.30), Bologna – Castenaso (20)

Sabato 20: Godo – San Marino (20.30), Castenaso – Bologna (20.30), Redipuglia – Nettuno City (15.30), Redipuglia – Nettunon City (20.30).

Classifica: Bologna 17-3, Nettuno City 14-8, San Marino 11-9, Parma 12-10, Redipuglia 8-12, Godo 6-14, Castenaso 4-16.