Non raccoglie la "pupù" del cane. Signora multata

Quando scappa, scappa. E così il cagnolino si era fermato in pieno giorno sulla pista ciclabile vicino al Club Nautico di Rimini. Il problema però è che la padrona non si è fermata a raccogliere le deiezioni e così la Polizia locale, impegnata nei controlli in zona mare, l’ha fermata. Agli agenti ha detto di non essersi accorta dell’accaduto. Ma le scuse non sono bastate e per lei è scattata una sanzione di 50 euro. Dall’inizio dell’anno sono più di venti le segnalazioni arrivate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rimini, circa la presenza di cani senza padroni e deiezioni non raccolte in luoghi pubblici, come strade, parchi, piazze.

“Quella della mancata raccolta delle deiezioni dei propri animali – commenta l’Amministrazione comunale di Rimini – prima che un illecito, è un vero proprio atto di inciviltà. Ad occuparsi dei controlli, oltre gli agenti della Polizia Locale, sono anche le Guardie Ecologiche Volontarie. Prima delle sanzioni, ad essere necessario sarebbe il senso civico dei proprietari verso i quali facciamo ancora appello”.