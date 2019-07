In centro arrivano le isole ecologiche interrate

Saranno quattro le prime isole ecologiche interrate del Centro storico di Rimini. La Giunta comunale ha, infatti, approvato il progetto definitivo che sarà realizzato da Hera.

Saranno posizionate in via Bastioni settentrionali, via Bastioni occidentali, piazzale Gramsci, via Massimo D’Azeglio. Ognuna di esse sarà costituita ciascuna da cinque contenitori interrati per la raccolta dei principali rifiuti prodotti in ambito urbano come vetro, organico, carta-cartone, plastica-lattine e indifferenziato.

“Un intervento – spiega il comune – che nasce nel più vasto obiettivo di riqualificazione e valorizzazione dell’area del Centro Storico di Rimini, migliorando la percezione della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano con lo sviluppo di un sistema sostenibile di raccolta differenziata. Con l’eliminazione dei cassonetti stradali e l’inserimento delle nuove postazioni interrate, il centro storico della città sarà così liberato dalle attrezzature ingombranti, riducendo il degrado estetico e visivo dovuto alla presenza dei contenitori nelle vicinanze di elementi di pregio storico-monumentale.