Moonday. Solo di lunedì: yoga, sport, buon cibo e musica dal vivo

In occasione della ricorrenza dei 50 anni dall’allunaggio il Comitato Parco Sport Village, con il patrocinio del Comune di Riccione, organizza quattro serate sotto le stelle al Parco della Resistenza. La nuova rassegna, dal titolo Moonday. Solo di lunedì, è cominciata il 15 luglio e il prossimo appuntamento è lunedì 22 luglio, all’insegna dello sport, del benessere e del buon cibo.

Si inizia alle 17 con le prove gratuite di pattinaggio artistico con il Pattinaggio Artistico di Riccione e le discipline freestyle, roller e skate. Dalle 18 alle 20 è in programma l’open day del calcio giovanile a cura della Polisportiva Riccione Football’s Future, società affiliata Atalanta calcio, che promette ricche sorprese: un pallone in regalo ai primi 20 iscritti alla nuova stagione calcistica ed un ingresso in piscina esterna allo Stadio del Nuoto.

Dalle 18 alle 19 si potrà inoltre fare hatha yoga e ginnastica tribal fit, attività rivolte sia agli adulti che ai bambini. Dalle 18:30 gincane, saltini e trick per vivere il parco da biker! In collaborazione con Bike Park di Riccione, un’avventura alla scoperta del parco. Obbligatorio il casco! Torna nel pomeriggio, alle 18.30, il workshop Tecno Sartoria per realizzare creazioni su misura, con la partecipazione del creatore di essenze Daniele Cappello Riguzzi.

Non può ovviamente mancare il buon cibo, a cura di Kiosquito 46, che preparerà pasta fresca e primi piatti tradizionali e gourmet.

Essendo la rassegna dedicata all’anniversario dell’allunaggio, dalle ore 22:00 l’Osservatorio Astronomico di Montegrimano assisterà i curiosi nell’utilizzo dei telescopi alla scoperta del cielo stellato.

Durante la serata ci sarà inoltre il mercatino dell’artigianato e la presenza come special guest dell’agente speciale Ziko, per una dimostrazione.

Moonday. Solo di lunedì si ripete il 22 e il 29 luglio e il 5 agosto, serate all’insegna del benessere e del divertimento dove si alterneranno diverse discipline sportive, moltissime attività dedicate ai più piccoli, musica e specialità gastronomiche.

Il progetto è in collaborazione con la Polisportiva comunale e Polisportiva Riccione Football’s Future. Tutte le attività, salvo le cene, sono gratuite e si svolgono nell’area del parco con ingresso da via Castrocaro.