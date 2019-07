Michele Vianello e Federico Ruggeri si giocano il titolo nell'Open del Circolo Tennis Cervia

Michele Vianello (n.5) contro Federico Ruggeri (n.6). È la finalissima, in programma oggi alle 19, del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia. In semifinale Vianello (2.5), giovane ravennate portacolori dello Sporting Club Sassuolo, ha travolto 6-2, 6-1 il n.1 Alberto Morolli (2.4), mentre Ruggeri (2.5 della Coopesaro) ha fermato l’altro giocatore di casa, il 2.4 Alessandro Rondinelli (n.2), per 6-2, 6-2.

Intanto prosegue, sempre sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi”, il torneo nazionale di 3a categoria, maschile e femminile.

Maschile, prima sezione, turno qualificazione: Paolo Barzanti (Nc)-Alessandro Forti (4.4, n.2) 6-4, 6-3.

Seconda sezione, 1° turno: Andrea Bernardi (4.3)-Roberto Tampieri (4.3) 6-2, 6-4, Paolo Ghetti (4.3)-Piero Mainardi (4.4) 7-5, 7-6, Giovanni Pambianco (4.3)-Guido Braccini (4.3) 6-4, 6-0, Luigi Angelo Bertaccini (4.3)-Luca Continelli (4.2) 5-7, 6-4, 10-4, Renzo Faedi (Nc)-Francesco Mancini (4,3) 6-0, 6-4.

Ufficio stampa Circolo Tennis Cervia