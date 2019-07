Lega Volley Summer Tour: Monza-Brescia e Casalmaggiore-Busto sono le semifinali

Saugella Team Monza-Agricola Zambelli Millenium Brescia e VBC Apis Casalmaggiore-Unet E-Work Busto Arsizio sono le semifinali della 15a Supercoppa Italiana.

Riccione accoglie con grande affetto – e con il sole, a dispetto delle previsioni – la seconda tappa del Lega Volley Summer Tour, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che porta lo spettacolo della Serie A sulle più belle spiagge italiane. Tribune affollate e rumorose sin dal mattino per ammirare le sei squadre che si danno lotta per il trofeo: tra la sessione mattutina e quella pomeridiana, quattro ore di grande Sand Volley 4×4, che appassionano tifosi e villeggianti. Domenica pomeriggio le fasi finali della manifestazione saranno trasmesse in live streaming su Sportmediaset.it e sulla pagina Facebook di Sportmediaset – si legge in una nota della Lega Volley Femminile -.

Le prime semifinaliste si conoscono a pochi minuti di distanza l’una dall’altra: i confronti delle 16.30, infatti, mettevano di fronte le squadre vincitrici della mattinata. Sul campo centrale la VBC Apis Casalmaggiore ha la meglio sull’Agricola Zambelli Millenium Brescia per 2-1, mentre sul campo numero 2 la Saugella Team Monza supera 2-0 la Ice Play MT San Giovanni in Marignano. La successiva fase a incroci, che si disputa tra le seconde e le terze classificate dei gironi eliminatori, promuove Brescia e Unet E-Work Busto Arsizio, vittoriose entrambe per 2-0 rispettivamente su P2P Smilers Baronissi e San Giovanni in Marignano.

La cronaca della giornata. Nel Girone A, la P2P Smilers Baronissi, trionfatrice a Marina di Vasto lo scorso weekend, è sorpresa all’esordio da una combattiva Ice Play MT San Giovanni in Marignano. Emanuela Fiore, MVP della Coppa Italia, fa sentire la sua potenza in attacco, supportata dalle ‘beacher’ Costantini e Lantignotti, ma deve arrendersi in volata alle romagnole – allenate a Riccione da Alessandro Zanchi – ben orchestrate da Marta Bechis, che mette in scena tutto il suo repertorio (spettacolari alcuni primi tempi per Mila Montani). Emozionante il terzo set: da 8-4 per le ragazze di Chirichella al 9-10, poi ancora 13-11. Il muro di Bechis apre il parziale che conduce al match point: pallonetto di Montani e 13-15.

La Saugella Team Monza ci mette un set per ingranare le marce alte: il primo match del weekend per le brianzole è contro la P2P Smilers e dopo il 7-15 di apertura, Serena Ortolani si scalda e guida le compagne al 15-8 che pareggia i conti. Nonostante il caldo e la fatica – soprattutto delle salernitane, in campo da due ore – il terzo set è uno spot per il 4×4, con continui cambi di fronte: la spunta la Saugella, proprio con la bordata della sua numero 1. Così è lo scontro diretto a stabilire chi passa direttamente alle semifinali: la Saugella è determinata e non lascia scampo alle marignanesi, con Ghilardi a raccattare tutti i palloni in difesa e l’accoppiata Ortolani-Loda a trafiggere le avversarie. Finisce 2-0 (15-11, 15-10) per le brianzole di Stefano Sassi, che dunque possono riposare in vista delle fasi decisive della tappa.

Nel Girone B, è il match pomeridiano tra Agricola Zambelli Millenium Brescia e VBC Apis Casalmaggiore a decretare la prima classificata. Le bresciane avevano cominciato la mattinata con un successo netto sulla Unet E-Work Busto Arsizio (15-12, 15-9) griffato dall’incisività di Camilla Mingardi e della neo-arrivata Sofia D’Odorico. Le farfalle avevano poi reso la vita più difficile alle casalasche, perdendo il primo set ma conducendo il secondo fino al 14-12. I muri di Valentina Zago, però, avevano scritto la rimonta in favore delle rosa (14-16). Quindi, lo scontro diretto. Botte da una parte e dall’altra: Caracuta e Mingardi in grande spolvero nel primo parziale, poi la risposta delle rosa con Zago e Stoyanova nel secondo. Il tie-break è un monologo di Casalmaggiore, con Dalla Rosa e Giulia Gennari a supportare le due bocche da fuoco. Il risultato finale è 2-1 (12-15, 15-12, 15-7) per la VBC Apis.

La giornata si conclude con la fase a incroci. Nella ripetizione della finalissima della Coppa Italia, l’Agricola Zambelli Millenium Brescia si prende la rivincita sulla P2P Smilers Baronissi imponendosi con un 2-0 che non ammette repliche. La classe di Emanuela Fiore non basta a contrastare Rossella Olivotto e compagne, che mostrano una maggiore organizzazione di squadra e conquistano un posto tra le prime quattro per la seconda tappa consecutiva. L’ultimo posto tra le semifinaliste è della Unet E-Work Busto Arsizio, che al contrario a Marina di Vasto non era riuscita a collezionare vittorie. Le farfalle di Mario Graziani sfruttano tutte le componenti della squadra per rintuzzare gli attacchi della Ice Play MT San Giovanni in Marignano: il faro è Alessia Gennari, murano Markovic e Cogliandro, alzano Cumino e Mazzotti, difende e ricostruisce Wang Simin.

A Riccione è festa grande, non solo per il volley di altissimo livello ammirato sui due campi della Beach Arena, ma anche per il divertimento che la manifestazione riesce a produrre con tutti i suoi ingredienti: la bellezza delle Sweet Dolls Italia, la musica, i giochi, gli aperitivi. Vitaldent, Cantine Maschio, Mapei, Wella e OPI, Beretta allietano il weekend con i loro prodotti, tutti rigorosamente gratuiti. La domenica pomeriggio, inoltre, vedrà la partecipazione di Mario B, frontman e autore dei 78Bit, che si esibirà sulla sabbia tra le due finali della 15^ Supercoppa Italiana e presenterà in anteprima il nuovo singolo “Gli anni degli anni”, un brano pop, godibile, con un retrogusto nostalgico, ma allo stesso tempo divertente.

15^ SUPERCOPPA ITALIANA: LE FORMAZIONI PARTECIPANTI

Girone A

P2P Smilers Baronissi: Sara Angelini, Silvia Costantini, Martina Ferrara, Emanuela Fiore, Sonia Galazzo, Michela Lantignotti. All. Giancarlo Chirichella.

Saugella Team Monza: Alessia Fiesoli, Alma Frangipane, Alessia Ghilardi, Sara Loda, Serena Ortolani, Sofia Turlà. All. Stefano Sassi.

Ice Play MT San Giovanni in Marignano: Marta Bechis, Giorgia Chiavatti, Lucia Ginesi, Mila Montani, Giulia Pietrelli, Valeria Tallevi. All. Luca Giulianelli.

Girone B

Agricola Zambelli Millenium Brescia: Ulrike Bridi, Valeria Caracuta, Sofia D’Odorico, Camilla Mingardi, Rossella Olivotto, Ylenia Pericati. All. Enrico Mazzola.

VBC Apis Casalmaggiore: Kenia Carcaces, Francesca Dalla Rosa, Giulia Gennari, Rebecca Piva, Svetlana Stoyanova, Valentina Zago. All. Carmen Turlea.

Unet E-Work Busto Arsizio: Asia Cogliandro, Maria Luisa Cumino, Alessia Gennari, Srna Markovic, Bianca Mazzotti, Wang Simin. All. Mario Graziani.

15^ SUPERCOPPA ITALIANA: GLI ARBITRI

Supervisor arbitrale: Giampiero Perri.

Arbitri: Beatrice Cruccolini, Marco Laghi, Luigi Peccia, Elena Pivetta.

15^ SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA GARE

Fase a gironi

Sabato 13 luglio, ore 10:30

Girone A: P2P Smilers Baronissi – Ice Play MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-13, 13-15, 13-15)

Girone B: Agricola Zambelli Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio 2-0 (15-12, 15-9)

Ore 11:30

Girone A: Saugella Team Monza – P2P Smilers Baronissi 2-1 (7-15, 15-8, 15-13)

Girone B: VBC Apis Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio 2-0 (15-11, 16-14)

Ore 16:30

Girone B: VBC Apis Casalmaggiore – Agricola Zambelli Millenium Brescia 2-1 (12-15, 15-12, 15-7)

Girone A: Saugella Team Monza – Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-11, 15-10)

Le classifiche finali:

Girone A

Saugella Team Monza 4 (4-0)

Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2 (2-3)

P2P Smilers Baronissi 0 (2-4)

Girone B

VBC Apis Casalmaggiore 4 (4-1)

Agricola Zambelli Millenium Brescia (3-2)

Unet E-Work Busto Arsizio 0 (0-4)

Fase a incroci

Ore 17:30

Ice Play MT San Giovanni in Marignano – Unet E-Work Busto Arsizio 0-2 (12-15, 12-15)

Agricola Zambelli Millenium Brescia – P2P Smilers Baronissi 2-0 (15-11, 15-10)

Fase Finale

Domenica 14 luglio, ore 10:00

1^ semifinale: Saugella Team Monza – Agricola Zambelli Millenium Brescia

Ore 11:00

2^ semifinale: VBC Apis Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio

Ice Play MT San Giovanni in Marignano – P2P Smilers Baronissi (Finale 5°-6° posto)

Ore 16:30

Finale 3°-4° posto

A seguire

Finale 1°-2° posto

15^ SUPERCOPPA ITALIANA: LA FORMULA

Le formazioni in gara sono suddivise in due gironi secondo il ranking finale della 1^ tappa, disputata a Marina di Vasto. Le prime classificate dei due gironi all’italiana (2 punti per la vittoria con qualsiasi risultato, 0 per la sconfitta) si qualificano alle semifinali, mentre le seconde e le terze affrontano una fase a incroci per definire le altre due semifinaliste. Domenica mattina le semifinali, mentre nel pomeriggio le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto.

LEGA VOLLEY SUMMER TOUR IN TV

A distanza di tre anni, il Lega Volley Summer Tour torna sui canali Mediaset! Molteplici gli appuntamenti con lo spettacolo di Riccione: domenica pomeriggio, dalle 16.30, il live streaming sul sito di SportMediaset (www.sportmediaset.it) e sulla relativa pagina Facebook delle finali 3°-4° posto e a seguire 1°-2° posto della 15^ Supercoppa Italiana. Dopo la diretta, l’on demand: le fasi decisive della seconda tappa saranno disponibili su Mediaset Play, per dare a tutti la possibilità di gustarsi lo spettacolo del 4×4. Inoltre, la replica integrale delle finali di Riccione andrà in onda su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre, canale 175 di Sky e canale 16 di TvSat) mercoledì 17 luglio alle ore 23.00 circa. Il Lega Volley Summer Tour valicherà i confini italiani, grazie al canale satellitare Mediaset Italia, che renderà disponibili all’estero tutti i contenuti. Infine, news e highlights sul notiziario sportivo televisivo per eccellenza, in onda tutti i giorni su Italia 1 alle ore 13.00.