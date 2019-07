Lavori alle fogne nella zona di Porta Galliana. Chiusi i Bastioni Settentrionali

Iniziano lunedì i lavori ai sottoservizi nella zona del sito storico di Porta Galliana a Rimini. Il cantiere dovrebbe terminare prima dell’inizio della scuola e permettereà di eliminare la presenza di tubature fognarie, in modo tale da restituire alla città l’antico reperto.

I lavori comporteranno nella prima fase la chiusura totale al traffico di via Bastioni Settentrionali nel tratto da Via Dei Cavalieri a Via Dei Mille, mentre nella seconda fase la chiusura al traffico sarà parziale grazie al solo restringimento della carreggiata. Dall’8 luglio, quindi, i veicoli provenienti da monte in direzione mare sulla circonvallazione occidentale, dopo aver superato il Ponte di Tiberio e imboccato il primo tratto dei Bastioni settentrionali, saranno obbligati a svoltare a destra su via Cavalieri per poi raggiungere via Gambalunga fino a piazzale Cesare Battisti. Consigliati dunque itinerari alternativi come via Tripoli a sud o via Tonale a nord.