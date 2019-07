Lavoratori Mercatone Uno. Aiuti dalle amministrazioni locali

Anche gli Enti locali della Provincia, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, tendono la mano ai lavoratori dell’ex Mercatone che si trovano in una situazione di particolare disagio e economico. Se infatti con decreto del Ministero del Lavoro ai lavoratori è stata concessa la cassa integrazione straordinaria e l’INPS ha liquidato le richieste del Trattamento di fine rapporto, è altrettanto vero che almeno per una ventina di loro queste misure non sono assolutamente sufficienti.

Su sollecitazione di Filcams, Fisascat e Uil Tucs la Provincia di Rimini ha intrapreso un dialogo con i Comuni in cui risiedono (Bellaria-Igea Marina, Poggio-Torriana, Riccione, Rimini, San Clemente, Santarcangelo di Romagna e Verucchio, ma anche Borghi, Gatteo, Savignano sul Rubicone e Sogliano sul Rubicone attraverso la mediazione dell’Unione Rubicone Mare). Sono stati individuati uffici e referenti in ciascun Comune di residenza, a cui i lavoratori potranno rivolgersi per fare domanda di contributo.

“Il sistema territoriale, Provincia Comuni e organizzazioni sindacali – dichiara il consigliere provinciale delegato Simone Gobbi – si è mosso di concerto per sostenere i lavoratori e le loro famiglie che questa crisi aziendale ha messo oggettivamente in grave difficoltà. Per evitare che qualcuno resti indietro e possa sentirsi abbandonato.”